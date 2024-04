Gf Vip - querele per le sorelle Selassi - accuse di stalking verso Manuel Bortuz -o, il gossip

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lulù, Jessica e Clarissaé hanno comunicato la volontà di agire per vie legali contro chi ha diffuso delle immagini dellein Portogallo e contro chi afferma che Lulù abbia avuto una condotta sgradevole nei confronti dizo, il nuotatore triestino di cui si è innamorata al Grande Fratello Vip.

Due grandi artisti hanno litigato, Paone scopre: “querele da 100.000 Euro” - Uno dei due vip infatti ha scritto al giornalista: “Ciao Alessandro, non è possibile nessun atteggiamento conciliatorio. Mi ha fatto due querele per un motivo stupido, che tra avvocati e risarcimenti ...biccy