Furono anche i comunisti a condannare Giacomo Matteotti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Cerco di non cadere nella doppia trappola dell'oscuramento del quale Antonio Scurati si è sentito vittima, sostenuto naturalmente dai suoi tifosi letterari e politici, e del conseguente anti-oscuramento inscenato per riproporre una Rai in camicia nera. E per sottrarsi ad una ragionata contestazione che invece Scurati merita come romanziere, storico, saggista, opinionista e quant'altro sul modo di celebrare a cento annidi distanza, e a ridosso della festa di liberazione del 25 aprile, la tragedia di: l'uomo al quale Elly Schlein ha preferito Enrico Berlinguer, nel quarantesimo anniversario della morte, per intestargli praticamente il Pd. E stampare la fotografia dei suoi occhi sulle tessere d'iscrizione del 2024., caro Scurati, fu ucciso materialmente dai fascisti, con la spavalda ...