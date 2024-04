Forti nevicate nell' Appennino emiliano - scuole chiuse a Frassinoro VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il maltempo che sta colpendo l'Italia in queste ore non ha risparmiato l'Emilia-Romagna. Sono state registrate, infatti, copiosesull'. In provincia di Modena, in particolare, il Comune diha predisposto la chiusura dellesia per la giornata di oggi sia per quella di domani, anche in virtù del possibile peggioramento delle previsioni. Da ieri, fa sapere la Provincia, sono già caduti circa 25 centimetri di neve in particolarea zona del Passo delle Radici, oltre che di, Montefiorino e Palagano e in tutto il Frignano. E anchea zona di Sestola, Fanano e fino a Pavullo e Serramazzoni. Diversi mezzi della Provincia sono stati attivati per la pulizia delle strade. Neve anche ...