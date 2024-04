Formula E | novità per l’E-Prix Monaco | cambia il mondo elettrico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un altro passo in avanti nella sostenibilità del motorsport. Un altro tassello che piazzerà, ancora di più, la categoria elettrificata al centro della scena green con tutte le altre categoria che osserva, studiano e cercano di esportare il modello anche in altri campionati. Ad esempio quello della1. Il 25 aprile, data che aprirà ufficialmente il weekend dedicato all’E-, laE svelerà al pubblico la nuova monoposto GEN3 Evo. Grazie a questa vettura neonata, che ovviamente è l’evoluzione dell’attuale auto da corsa GEN3, si otterrà la più veloce, leggera, potente ed performante macchina elettrica mai realizzata. Le stagioni 11 e 12 consentiranno, quindi, di regalare un altro, fondamentale, passo in avanti al campionato e alla categoria stessa.E, grande ...