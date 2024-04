Fisco - verso revisione di Irpef e Ires in Cdm Premi produttività fino a 3mila euro tassati al 10%

Con il provvedimento prende il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi (ilsole24ore)

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – restyling in arrivo per le imposte di successione, di registro e di bollo. Le novità sono contenute in un decreto legislativo, attuativo della delega fiscale, all’ordine del giorno del preconsiglio dei ministri, ovvero la riunione preparatoria del Cdm che si terrà nel pomeriggio in vista del Consiglio dei ministri in agenda domani alle 11.15. Il provvedimento in questione prevede, tra le altre cose, che la ... (calcioweb.eu)

Cgil e Uil si preparano a proclamare lo sciopero generale nazionale per giovedì 11 aprile. A quanto si apprende, l'astensione sarà di 4 ore per tutti i settori privati, anche in appalto e strumentali. Uno sciopero per chiedere politiche e interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per cambiare la delega fiscale del governo e definire una diversa riforma per un fisco "giusto ed equo". (quotidiano)

