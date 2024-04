Firenze - musei | Uffizi e Bargello aperti gratis il 25 aprile

Firenze, 22 aprile 2024 – L’Anniversario della Liberazione d’Italia i visitatori potranno trascorrerlo tra i tesori dei Musei del Bargello. Il 25 aprile infatti, il gruppo di Musei statali aderisce infatti all’iniziativa del Ministero della Cultura e garantisce l’ingresso gratuito a tutti i visitatori. Il Museo Nazionale del Bargello con le sue straordinarie collezioni sarà aperto dalle 8:15 alle 13:50. Il Museo delle Cappelle Medicee, celebre ... (lanazione)

Il tedesco – o meglio, dal novembre 2023 il cittadino italiano – Eike Schmidt, 56 anni, è ufficialmente il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra. Svelato il segreto di Pulcinella! Schmidt si è messo in aspettativa al Ministero della Cultura come direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte e intanto sogna Palazzo Vecchio. Torna a Firenze, dove raggiunge sua moglie, la storica dell’arte Roberta Bartoli, che non ha mai ... (ilfattoquotidiano)

La Domenica al museo e quella Metropolitana, i concerti degli Amici della musica, Alessandro Riccio al Teatro di Rifredi, Firenze Flower Show al Giardino Corsini, i mercatini e le fiere, la Primavera Fiesolana, il concorso internazionale di canto Giacomo Puccini L'articolo Week end 6-7 aprile a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventi proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Firenze, 2 aprile 2024 — itinerari guidati negli oltre cento anni di cinema a Firenze, giardini in fiore con splendidi scorci sui monumenti e musei naturalistici tornati a nuova vita dopo un’accurata riqualificazione. È un fil rouge tra i tesori storici e architettonici della città la nuova proposta di aprile di EnjoyFirenze, la rassegna di visite guidate curata da Cooperativa Archeologia, per accompagnare i visitatori alla scoperta di luoghi ... (lanazione)

Firenze – Non mancano eventi ed occasioni culturali neanche nel Week end di Pasqua e Pasquetta a Firenze e in Toscana. L’evento di punta a Firenze, domenica 31 marzo 2024 alle 11 in Piazza del Duomo (ma la manifestazione prende avvio con l’uscita del “brindellone” dalla rimessa a Porta al Prato alle 8 e prosegue […] L'articolo Week end di Pasqua e Pasquetta a Firenze e in Toscana: eventi e musei aperti proviene da Firenze Post. (firenzepost)