Europee - Schlein | Non ci sarà il mio nome nel simbolo del P - ne abbiamo discusso ma era una proposta troppo divisiva

AGI - Le tensioni erano state messe in conto al Nazareno. In pochi, tuttavia, immaginavano che sarebbero esplose sul logo elettorale del Partito Democratico, nel giorno in cui la segretaria annuncia la sua candidatura al Centro e nelle Isole. Il caso nasce durante la segreteria riunita prima della direzione. Stando a diverse fonti del partito, i nodi da sciogliere riguardano la collocazione di alcuni esponenti di area Bonaccini, come Lello Topo ... (agi)

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Ha fatto bene la segretaria Elly Schlein a decidere di guidare il Pd nella competizione per il Parlamento europeo. Noi vogliamo un'Europa in cui prevalgano i valori della pace, della solidarietà, del lavoro, dell'equità, dei diritti, della sostenibilità sociale e ambientale. Con liste competitive, aperte, plurali, ricche di competenze ed esperienze diverse porteremo un contributo fondamentale alla famiglia socialista ... (liberoquotidiano)

Elly Schlein scioglie il nodo del nome nel simbolo in diretta Instagram: "E' una proposta che divide e non rafforza la lista". La segretaria aveva chiesto e ottenuto il mandato della direzione nazionale per decidere se accogliere una proposta che, stando a quanto viene riferito, era nata durante il confronto con Stefano Bonaccini e gli esponenti di Energia Popolare prima del varo delle liste elettorali europee. Secondo questa ricostruzione, la ... (firenzepost)

Si è concluso il deposito dei contrassegni per le Elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno. Il numero di contrassegni depositati è stato di 42, leggermente in calo rispetto di 49 delle scorse europee. Poche le sorprese rispetto alla vigilia, ma diverse novità rispetto alle ultime tornate elettorali. Nel corso di tutto il deposito ha tenuto banco la questione del nome della segretaria Elly Schlein da inserire nel contrassegno ... (tpi)

(Adnkronos) – Una delegazione del Pd è arrivata al Viminale per depositare il simbolo elettorale per le Europee. Nel simbolo non c'è il nome della segretaria Elly Schlein mentre compare il riferimento al Pse. Il termine ultimo per la presentazione dei simboli è alle 16. "E' stato proposto di inserire il mio nome nel logo […] (webmagazine24)