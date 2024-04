Elezioni regionali Basilicata - riconfermato il presidente Bardi | Una vittoria chiara della nostra coalizione

Si chiudono alle 15 i seggi per le Elezioni Regionali in Basilicata. Sono i tre i candidati che si sfidano per la poltrona di Governatore: Vito Bardi è il candidato per il centrodestra e governatore uscente, Piero Marrese corre per il centrosinistra e Eustachio Follia per Volt. definitivo il dato dell'affluenza che è stata del 49,8%, ben 4 punti in meno rispetto al 2019. risultati IN diretta Secondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba ... (panorama)

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata. Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. A scrutinio ancora in corso, diversi esponenti del centrodestra si sbilanciano e chiamano la vittoria del presidente uscente Vito Bardi, sostenuto dai partiti che compongono la ... (open.online)

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso: il centrodestra vince e riconferma il presidente uscente Bardi, Meloni: «Grazie ai cittadini, vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione». Affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere (corriere)

Elezioni regionali in Basilicata, vince il centrodestra e Vito Bardi viene confermato presidente. Secondo, ma staccato, Piero Marrese, candidato del centrosinistra. Bardi viene quindi confermato presidente, come era emerso anche dai primi instant poll diffusi da Telenorba e realizzati dalla società specializzata Yoodata. I 568mila aventi diritto al voto erano chiamati a scegliere anche i 20 consiglieri regionali. In campo ci sono in totale 13 ... (lanotiziagiornale)

Vito Bardi è confermato presidente della Regione Basilicata: ha preso il XX% dei voti, contro il XX% dell'avversario del centrosinistra Piero Marrese. Bardi, 72enne ex generale della Guardia di Finanza sostenuto da Forza Italia, svolgerà il suo secondo mandato consecutivo.Continua a leggere (fanpage)