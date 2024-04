Edoardo Franco e Aras Senol in palapa dopo il Covid | “10 giorni chiusi in una stanza - si sta meglio qui”

(Di lunedì 22 aprile 2024)sono rientrati in giocol'isolamento costretto a causa del. Nella puntata dell'Isola del 22 aprile hanno raggiunto i compagni d'avventura in: "Sono stato chiuso in unaper 10, ho pensato positivo. Si staqui".

Una puntata che si è aperta con un annuncio a sorpresa, la terza dell'edizione 2024 del popolare reality show L' Isola dei Famisi. Vladimir Luxuria, quest'anno alla conduzione, si è infatti rivolto agli spettatori prima dell'inizio dello spettacolo per spiegare agli spettatori: "Aras ed Edoardo Franco per questioni mediche hanno dovuto abbandonare la Playa". I due naufraghi, dunque, non hanno potuto prendere parte alla diretta del 15 aprile.

All' Isola dei Famosi 2024, dopo Aras Senol e Greta Zuccarello, anche Edoardo Franco è risultato positivo al Covid e si trova ora in Isola mento. "Spero di tornare presto", ha detto il naufrago. Sonia Bruganelli gli ha chiesto se avesse sentito lo psicologo. "lo vedrò quando si farà vivo, però non vedo l'ora di parlarci. I primi due giorni di quarantena sono stati difficili".

Quinto appuntamento con "L'Isola dei famosi" , il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda stasera 22 aprile su Canale 5. L'Isola Dei Famosi, il televoto del 22 aprile A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Questa sera un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Khady ...

nuovo appuntamento con l' Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della quinta puntata. La diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.35: In aggiornamento. Anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 aprile 2024 In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.35 circa, Vladimir Luxuria conduce la quinta puntata dell'Isola dei Famosi. Con lei in studio, nelle vesti di opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

