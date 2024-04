Eccellenza. L'Olympia Thyrus travolge la Nestor e spera ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) OLYMPIA0 OLYMPIA: Quaranta, Kola, Siragusa, Bernardini, Mengoni, Federici, Poggi, Grassi, Gesuele, Agostini, Sugoni N. (Pitaro, Giubilei, Morellini, Filipponi L., Sugoni A., Angeli, Vaccaro, Filipponi M., Sugoni Mat). All.: Sugoni Mar.: Taddei, Alabastri, Ceccarelli, Rondoni, Mancini C., Ciurnelli, Covarelli, Pieroni, Calistroni, Paradisi, Mancini L. A disp.: Montanari, Capoccia, Rellini, Tiberi, Binaglia, El Madouni, Manucci, Faraghini. All.: Vicarelli Arbitro: Mariani di Livorno (Angelucci di Foligno-di Perugia) Reti: 9’ pt Mengoni, 12’ pt Sugoni N, 37’ pt e 11’ st Gesuele, 33’ st Sugoni M. NOTE: spettatori 100 circa. Serviva solo una vittoria ale vittoria è stata....