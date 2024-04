Dovevate farne subito una questione di soldi | la reprimenda di Meloni ai vertici Rai sul caso Scurati Così la premier ha deciso la linea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Ho detto che dovevanounadi“., secondo un retroscena della Stampa, laGiorgiaha riferito al suo cerchio ristretto uno scambio avuto sulcon due alti dirigenti Rai, il direttore generale Giampaolo Rossi e il capo della Direzione Approfondimento Paolo Corsini. Breve riassunto: sabato, alle otto del mattino, la conduttrice Serena Bortone denuncia con un post sui social la cancellazione dal suo programma Chesarà… – in onda la sera stessa su Rai 3 – di un monologo di Antoniosul 25 aprile, in cui lo scrittore premio Strega criticavae il suo governo. Intorno a mezzogiorno Corsini diffonde una nota in cui respinge le accuse di ...