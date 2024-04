Dopo la questione Scurati scoppia il caso Boccia | cosa ha detto la vicedirettrice del TG1

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non un bel momento in casa Rai Non è un momento particolarmente positivo in casa Rai. Tra addii e polemiche: l’ultimoè quello di Incoronatadel TG1. Sempre in onda a “CheSarà”, il programma di Serena Bortone, si è parlato di una tematica delicata, come quella dell’aborto e dell’applicazione ella legge 194. Incoronataha prima commentato il testo diparlando di un intervento di «un intellettuale militante che decide di raccontare una parte della storia, e afferma il farlo quando ancora a attualizza questa storia all’attualità politica». Poi si è soffermata proprio sull’aborto. «Sto per pronunciare parole che mi rendo conto sono forti, e lungi da me giudicare le persone, le storie. Ma si giudica il principio. Stiamo scambiando un delitto per diritto. Qua si ha ...