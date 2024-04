“Disturbati” i sistemi di migliaia di aerei britannici in volo. “Sono attacchi della Russia”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Londra, 22 aprile 2024 –elettronici per disturbare i segnali satellitari dei voli. È l’accusa rivolta allada fonti dell’aviazione britannica. Secondo quanto riportato dal DailyMail, tra agosto dell’anno scorso e marzo 2024 sarebbero stati 46mila gliche avrebbero registrato problemi aielettronici mentre erano in viaggio. Tra questi, 2.309 voli Ryanair, 1.368 di Wizz Air, 82 di British Airways e quattro di EasyJet. A gennaio l'Agenzia europea per la sicurezza aerea aveva avvertito le autorità di aver registrato un "forte aumento" dei disturbi alla navigazione dei voli, senza, però, rivelare l’autore degli. Ora gli esperti del settoresempre più convinticolpevolezza di Mosca, soprattutto ...