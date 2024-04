Dimarco | Gioia indescrivibile oggi Siamo qualcosa di speciale

Federico Dimarco ieri ha segnato il gol dell’illusione per l’Inter a Madrid, poi vanificato dal pari di Griezmann e dalla rete di Depay. Ma l’esterno può vincere il ‘Goal of the Week’ della Uefa. IN LIZZA ? Dimarco ieri ha trovato il suo primo gol in Champions League in carriera. Sua la marcatura a chiudere una bellissima azione dell’Inter, che aveva fatto illudere gli oltre 3000 tifosi interisti arrivati al Metropolitano di Madrid. Tuttavia, ... (inter-news)