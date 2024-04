Derby e scudetto - Inter campione d’Italia per la 20^ volta

(Adnkronos) - L'Inter è campione d'Italia 2023-2024. I nerazzurri allenati da Inzaghi conquistano lo scudetto, il 20esimo nella storia del club, grazie alla vittoria per 2-1 nel derby sul campo del Milan nel match valido per la 33esima giornata. I gol di Acerbi e Thuram valgono il successo che garantisce il titolo aritmetico: con 86 punti, l'Inter non può più essere raggiunta dai cugini, fermi a quota 69. Il derby scudetto (per i nerazzurri) ... (liberoquotidiano)

Asllani parla appena iniziati i festeggiamenti per il trionfo nel derby Milan-Inter, che vale la seconda stella. Le sue dichiarazioni per la prima volta da campione d’Italia a Inter TV. CAMPIONISSIMI – Kristjan Asllani non si contiene per lo scudetto nel derby Milan-Inter: «Per me che sono tifoso è una sensazione indescrivibile, non vedo l’ora di poter festeggiare con tutti. Vincerlo nel derby forse conta ancora di più. Siamo contenti, volevamo ... (inter-news)

Milano, 22 aprile 2024 – Aveva un compito complicato: ereditare la panchina di Antonio Conte, l'allenatore dello scudetto numero 19. Simone Inzaghi in tre anni ha vinto tanto, è cresciuto mese dopo mese, partita dopo partita. In tre stagioni all'Inter il tecnico piacentino ha alzato 6 trofei e sfiorato la Champions, con la finale-beffa persa col Manchester City. Ma ha lasciato un'impronta. Ha aperto un ciclo che sembra essere destinato a ... (sport.quotidiano)

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza dopo il Derby Milan-Inter, partita della 33^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

"Abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Vincere un derby così in casa nel Milan è qualcosa che rimarrà". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la vittoria dello Scudetto. "Questa cavalcata è bellissima. Questa serata rimarrà, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente ... (quotidiano)