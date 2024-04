Curcio - Casertana | Non penso ai playof - penso al Sorrento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlessio, dopo la partita contro il Giugliano, parla nella sala stampa del De Cristofaro: “Lanon può far creare aspettative altrimenti si rischia di rimanere delusi. Dobbiamo tenere presente qual è stato il nostro percorso fino ad oggi. Domenica abbiamo una partita fondamentale, dopo vediamo come ci siamo classificati, e poi incomincerà un altro campionato: neif ci saranno sfide aperte, non ci saranno squadre arroccate in difesa“. “Questa sera abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo fatto un buon possesso palla che ha eluso la loro intensità. Nel secondo tempo, è venuta meno la nostra lucidità, e la precisione nelle giocate. Può sembrare di aver perso il pallino del gioco, però avremmo parlato di un altro secondo tempo se avessimo mantenuto la concentrazione“. “I tifosi ci hanno ...