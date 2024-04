Crostata di ricotta e visciole - pizze ebraiche e sufganiot Riapre la pasticceria kosher di Roma Sud

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non poteva rimanere senza una, Marconi, quartiere a Sud dicaratterizzato da una solida comunità ebrea, che ha dato vita nel tempo a forni, bar, macellerie e negozi di alimentari specializzati nella vendita di prodotti ad hoc. Proprio in tempo per il Pesach, la Pasqua ebraica che quest’anno si festeggia dal 22 al 30 aprile, ha riapertoCakes, negozio di dolci tradizionali specializzato anche nel cake design.Cakes torna a Marconi Alessandra Di Castro è una maestra delle decorazioni. Le sue torte da matrimonio sono eleganti e scenografiche, così come quelle di compleanno ricoperte in pasta di zucchero, ma gli abitanti del quartiere avevano imparato ad amare l’insegna soprattutto per i prodotti tipici della cultura ebraica.Il laboratorio ...