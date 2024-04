Corso per diventare Guardie ecologiche volontarie - iscrizioni al via dal 29 aprile

Lo Scudetto dell`Inter, maturato sul campo di San Siro grazie alla vittoria sul Milan, è il ventesimo della storia dell`Inter, ma è anche... (calciomercato)

Il Giro d’Italia vivrà la sua terza tappa ancora totalmente in Piemonte. Si parte da Novara ed il traguardo è fissato a Fossano, per 166 chilometri che sulla carta non dovrebbero assolutamente creare scossoni per la classifica generale, con i big che vivranno quasi sicuramente una “giornata di riposo”. L’arrivo a Fossano è già stato messo nel mirino dai velocisti, che vogliono giocarsi la prima vittoria della Corsa Rosa. PROGRAMMA terza tappa ... (oasport)

Ci sarà una prova pre-selettiva, visto l'alto numero di domande e alla fine una "super-graduatoria" alla quale potranno attingere anche altre aziende sanitarie.Continua a leggere (fanpage)

Milano, 22 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia i dati sull'accessibilità della rete di emergenza-urgenza indicano come la copertura del servizio entro 30 minuti sia pari al 94%, dato che raggiunge il 99% entro i 45 minuti. Il 5,8% della popolazione non è in grado di raggiungere le strutture di pront (ilgiornaleditalia)

Milano, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Confrontando gli Accessi in pronto soccorso in Italia con il Dm 70/2015 sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, risulta che circa il 75% delle strutture di pronto soccorso della Penisola registra un (ilgiornaleditalia)