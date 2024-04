Conquistano i clienti di mezzo mondo con il servizio di sala. La storia del ristorante Plénitude

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il migliordidelè aldi Parigi. Tre stelle Michelin conquistate in soli 7 mesi, una segnalazione per i dessert (del pastry Maxime Frederic, in precedenza al George V), ilparigino amplia il suo già ricco palmares con un ulteriore riconoscimento: il premio Art of Hospitality Award 2024 assegnatogli da The 50 Best Restaurant. Foto: Vincent Leroux Con questo premio – il secondo degli special award dei 50 dopo quello per The Best Female Chef – si riconosce aldi aver costruito un nuovo paradigma nell'accoglienza, in grado valorizzare la cucina di Arnaud Donckele (tre stelle anche al La Vague d'Or a St Tropez) con uno stile moderno, suggestivo ma anche molto personale. Alexandre Larvoir. Foto: Laurent Dupont Il ...