Chi è Abigail Spencer - l’amica di Meghan Markle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sono entrambe more, bellissime e hanno recitato in Suits. Galeotto fu proprio il set della celebre serie TV, che ha sancito ormai parecchi anni or sono l’inizio di un’amicizia che ha resistito al tempo e persino all’uragano che si è abbattuto su Buckingham Palace.è legatissima ae, di fatto, è una delle pochissime persone che hanno continuato a stare dalla sua parte., la carriera da attrice Classe 1981,è nata a Gulf Breeze in Florida ed è lì che ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in una famiglia numerosa e unita. La recitazione ha occupato da sempre un posto speciale nella sua vita, tanto da esordire giovanissima nella soap opera La valle dei pini nel ruolo di Becca Tyree. ...