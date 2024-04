Camera e Senato - pubblicato l’elenco delle candidature per il Cda Rai

Con 140 voti favorevoli e 91 contrari la Camera ha approvato il Decreto Pnrr: ora il testo passa al Senato per il via libero definitivo. Il dl contiene norme varie, dalla patente a punti per i cantieri al controverso ingresso delle associazioni pro vita nei consultori. Dure le opposizioni. Quindici deputati leghisti si astengono in un voto sull'aborto.Continua a leggere (fanpage)

Roma, 17 apr. (askanews) – L’aula del Senato ha approvato il ddl Valditara di revisione della disciplina di valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse. Il ddl è stato approvato con 74 voti favorevoli e 56 contrari, nessun astenuto. Il provvedimento, in tre articoli, introduce una stretta sul Voto in condotta (da cui dipenderà una eventuale bocciatura) espresso in decimi, sanzioni e multe per chi aggredisce il personale ... (ildenaro)

Con 185 voti a favore, 115 contrari e 4 astenuti, la Camera ha concesso la fiducia al Governo sul Decreto legge contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento va convertito in legge entro il prossimo 1° maggio. Ora dovrà ora passare all'esame del Senato. L'articolo Decreto PNRR 4: assunzioni sostegno, reclutamento, orientamento e ITS. Via libera dalla Camera, ora al ... (orizzontescuola)

Via libera della Camera al disegno di legge di revisione del Codice della strada, è ora in Senato per l’approvazione definitiva, dove non dovrebbe subire grosse modifiche, possiamo quindi anticipare quali sono le principali novità che saranno introdotte a breve. Il nuovo disegno di legge approvato dalla Camera. Sono importanti le novità inserite in questo nuovo [...] <p>The post Riforma del Codice della strada: approvato alla Camera il ... (moltouomo)

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Con 155 voti favorevoli e 110 astenuti la Camera ha approvato la legge contenente disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore. Il testo passa all’esame del Senato. L'articolo Solidarietà: Camera approva legge su terzo settore, testo passa al Senato sembra essere il primo su CalcioWeb. (calcioweb.eu)