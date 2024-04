Calcio Prima | vince solo La Cella

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pisa 22 aprile 2024 – InCategoria si è disputata la ventottesima giornata. Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte per le pisane. Il San Giuliano campione pareggia a reti bianche (0 – 0) sul campo del Selvatelle secondo in classifica. Dopo il pareggio a Ponsacco (3 – 3), un altro pareggio per la squadra di mister Roventini, il terzo stagionale. Il Selvatelle dunque mantiene cinque punti di vantaggio sul Forcoli che ha pareggiato a Fornacette (2 – 2). Il Calci perde e scivola all’ottavo posto con trentotto punti. Non serve la rete di Toni contro la nobile decaduta Fc Ponsacco che si impone 1 – 2 allo Stadio Comunale di Via Tevere. Rossoblù quintultimi che agguantano il Tirrenia a quota trentuno punti. Per il Calci la stagione è ormai conclusa a due giornate dalla fine.Labatte la Pecciolese (1 – 0) ed è l’unica pisana di questa giornata a ...

2024-04-20 10:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com : Adesso non si tratta più di indiscrezioni ma di certezze, visto che possiamo svelarvi con dovizia di particolari quella che sarà la prima maglia da gioco che l’ Inter indosserà per la stagione 2024/25. Una casacca diversa rispetto a quella vista finora e che includerà sia bande verticali che orizzontali. Sarà anche la maglia ... (justcalcio)

L’Inter Primavera oggi alle ore 11 ospita il Cagliari al Konami Youth Development Centre. I ragazzi di Cristian Chivu cercano la terza vittoria consecutiva dopo le precedenti con Frosinone e Sassuolo. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP LIVE Inter-Cagliari Primavera 0-0 11.04 INIZIA LA PARTITA. 11 Inter in campo in maglia nerazzurra, la prima. Il Cagliari ... (inter-news)

2024-04-20 15:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Quasi una formazione: Antonio Conte, Thiago Motta, De Zerbi, Lopetegui, Fonseca, Galtier, Gallardo, Conceiçao e Rose. Sono nove candidati ad allenare il Milan , tutti elencati tra ieri, oggi e domani. Il decimo è Van Bommel. In porta, a parare l’imparabile ormai, ci sarebbe quello che ormai non corre più per la panchina: Stefano ... (justcalcio)

In Prima , Sassoferrato Genga batte 3-0 la Real Cameranese e vola a +5 in testa al girone B a due giornate dalla fine. L’Olimpia Marzocca dice addio ai sogni di promozione diretta, vittorie play-off per Castelleonese e Borgo Minonna. Il derby del Verdicchio lo vince lo Staffolo, il Chiaravalle fa retrocedere la Falconarese. In Seconda Categoria , l’Ostra pareggia ad Arcevia e l’Argignano torna a -1 dalla testa. Colpo Monsano contro l’Ostra ... (vallesina.tv)

Calcio. Prima: vince solo La Cella - Pisa 22 aprile 2024 – In Prima Categoria si è disputata la ventottesima giornata. Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte per le pisane. Il San Giuliano campione pareggia a reti bianche (0 – 0) sul ...lanazione

Prima gli insulti razzisti, poi la rissa sugli spalti: i genitori rovinano Napoli-Parma Under 16 - Il centro sportivo Kennedy di via Camillo Guerra è stato teatro di uno scontro tra adulti: fratture al naso e punti di sutura per un 54enne. Necessario l'intervento dei carabinieri ...gazzetta

Quando Milan e Inter giocavano all’Arena Civica (come adesso l’Alcione) - L’Alcione promossa in serie C potrebbe giocare all’Arena Civica, lo stadio più antico d’Italia: c’è stato un periodo in cui anche Inter e Milan giocarono lì, Prima di trasferirsi a San Siro, nel perio ...corriere