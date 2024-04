Calcio | Marotta - ' prima dedica va a Zhan - Inzaghi bravo e vincente'

Ospiti d’eccezione per l’ultima settimana di lezioni del Corso ‘Management del calcio’, organizzato dal Settore Tecnico FIGC e da SDA Bocconi School of Management. I corsisti – che in 144 ore di lezione acquisiranno le competenze di una figura professionale quale un dirigente in grado di abbinare competenze amministrative a quelle ‘di campo’ – hanno infatti potuto ascoltare le parole del Chief Executive Officer del Milan, Giorgio Furlani, che ... (sportface)

"E' il profilo migliore che cerchiamo per il nostro presente e il nostro futuro" ROMA - "Inzaghi incarna il profilo perfetto del nostro allenatore ideale: combina capacità personali e manageriali. Lui ha avuto il merito di non essere solo bravo ma, soprattutto, vincente. Il rinnovo del contratto è u (ilgiornaleditalia)

Giovanni Di Lorenzo sarebbe finito nel mirino dell’Inter. A lanciare l’indiscrezione è Radio Kiss Kiss Napoli, che racconta come la società nerazzurra abbia messo gli occhi sul capitano dei partenopei e tenterà l’assalto in estate. Al momento non c’è nessuna trattativa tra le due parti, ma Beppe Marotta “s’è già mosso con l’entourage del calciatore”. Non è da escludere, dunque, che nelle prossime settimane i due club possano sedersi a un tavolo ... (sportface)

Non si fermano i nerazzurri. Dopo essere stati eliminati dalla Champions League, infatti, i ragazzi di Simone Inzaghi si stanno sempre più avvicinando alla vittoria del titolo in Serie A che regalerà, inoltre, anche la partecipazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie dopo aver staccato il pass per il Mondiale per Club che si giocherà nel 2025. Ore febbrili, queste, per un Beppe Marotta che nel 2027 dirà addio ai meneghini: il ... (metropolitanmagazine)

Enrico Chiesa, presente anche lui al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, ha espresso una sua opinione riguardo il futuro di Beppe Marotta. futuro – Enrico Chiesa ha parlato così riguardo il futuro dell’attuale Amministratore Delegato dell’Inter: «futuro Marotta? Sicuramente potrà essere una risorsa importante per il calcio italiano. La scelta di volersi dedicare ai giovani è importante, lui è un grande dirigente e sappiamo tutti ... (inter-news)