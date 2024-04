Bus turistico in fiamme a Roma e incendio sul Grande raccordo anulare | nube nera e traffico bloccato

L’autista, accortosi del fumo, è riuscito a mettersi sulla corsia di emergenza e a scendere in tempo prima che le fiamme prendessero forza Bus turistico in fiamme sulla corsia esterna del Grande ... (sbircialanotizia)

Da qualche tempo i turisti che soggiornavano in un hotel nella zona termale di Tivoli segnalavano Furti di gasolio o anche all’interno delle auto in sosta. Diverse le segnalazioni da parte dei ... (ilcorrieredellacitta)

Poteva essere una strage: fortunatamente, invece, non si registrano feriti in seguito alla caduta di massi che si è verificata in tarda mattinata sulla statale Meta-Amalfi. Piano di Sorrento: ... (teleclubitalia)