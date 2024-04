Bologna - le pagelle di CM | Harry Potter Zirkzee Calafiori da Champions

Le Pagelle di Roma-Bologna 1-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i felsinei trovano una vittoria roboante in casa di una diretta concorrente in gran forma e così facendo riescono davvero a compiere un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Nel primo tempo segnano El Azzouzi con una splendida bicicletta e poi anche ... (sportface)

2024-04-13 22:50:00 Fermi tutti! Bologna – Monza: 0-0Skorupski 6: non viene mai messo troppo in pericolo dall’attacco avversario, fa quello che deve fare senza grossi sacrifici.Posch 6: prestazione lineare senza grosse sbavature, poco da segnalare se non l’equilibrio che mantiene dall’inizio alla fine della partita.Lucumì 6.5: solita prova di sostanza da parte del combiano che rimane concentrato per tutto l’arco del match aiutando i compagni a ... (justcalcio)

Le Pagelle di Bologna-Monza 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara i felsinei fanno la partita e collezionano conclusioni, ma i brianzoli giocano un incontro molto intelligente, non perdendo mai compattezza e provando a ripartire in modo spavaldo. E’ così che fino agli ultimi minuti il punteggio è ancora a reti inviolate e non muta. Di seguito ecco le ... (sportface)