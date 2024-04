Bollette luce e gas salate - Enel nel mirino dell’AGCM | Le mail di rinnovo erano confezionate ad arte per finire in spam

In vista del passaggio dal mercato tutelato a quello libero, l'Arera sta studiando un modo per rendere le bollette più semplici e comprensibili. Tra le novità in arrivo lo " scontrino dell'energia" e il "frontespizio unificato". Secondo le previsioni dell'Autorità, tra circa un anno la Bolletta 2.0 potrebbe diventare realtà.Continua a leggere (fanpage)

Bollette gas e luce, novità molto importanti: tutto quello che serve sapere e gli ultimi aggiornamenti in merito Dal mese di gennaio è terminato ufficialmente il mercato tutelato per quanto riguarda il gas. Per quanto riguarda quello dell’energia elettrica bisognerà attendere il primo giorno del mese di luglio. In molti si sono accorti, specialmente dalle ultime Bollette, che qualcosa è cambiato. Non in positivo visto che in molti non sono ... (cityrumors)