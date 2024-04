Bimbo ucciso dai pitbull - Bosatra | Bisogna selezionare e formare i padroni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tragedia nella mattinata di lunedì (22 aprile) a Eboli, in provincia di Salerno, dove un bambino di soli 13 mesi, Francesco Pio D’Amaro, è stato attaccato eda due. Nel tentativo di salvarlo, la madre e uno zio sono stati feriti gravemente. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, in una casa rurale situata nella zona di Campolongo, lungo la strada litoranea. I, appartenenti a un’amica della madre del bambino, erano liberi quando hanno aggredito il piccolo Francesco, che si trovava tra le braccia dello zio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due cani potrebbero aver considerato il bambino come una sorta di giocattolo, o al contrario, come un elemento sconosciuto, scatenando così l’aggressione. Sulla drammatica vicenda interviene Paolo, educatore cinofilo professionista, che opera ...