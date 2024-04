Bimbo di 15 mesi muore azzannato da due pitbull nel Salernitano

Si chiamava Francesco Pio D'Amaro e aveva appena 15 mesi il bimbo morto questa mattina in località Campolongo a Eboli: è stato sbranato e ucciso da due pitbull. Ferita anche la... (leggo)

Tragedia a Eboli, in provincia di Salerno: nella mattinata di oggi, 22 aprile 2024, un bambino di soli 15 mesi è morto dopo essere stato attaccato da due pitbull. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il bebè si trovava in braccio allo zio quando uno dei due cani si è avvicinato e lo ha azzannato. A rimanere ferita anche la madre, che è intervenuta cercando disperatamente di salvare il piccolo. A nulla è servito l’intervento dei ... (news.robadadonne)

