Biasin | Milan-Inter? Un derby con atmosfera… natalizia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un’ora al, partita che non ha bisogno di grosse presentazioni.aggiunge un’opzione extra alla stracittadina: ecco quale da un suovento su Radio Sportiva. FESTA IN ARRIVO – Fabrizionon è preoccupato per la possibilità che si possa rimandare la festa alla partita dopo: «È già bello pensare che non si ragioni più sul “se” ma sul “quando”. Poi c’è un’atmosfera, perché ao non sembra il 22 aprile ma pieno inverno (si riferisce al meteo, ndr). Non ho mai pensato negli anni dei nove scudetti della Juventus, della vittoria dele del Napoli dell’anno scorso che la classifica fosse espressione degli errori arbitrali. E non lo penso neanche ...