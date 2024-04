Basilicata - Bardi e la vittoria del campo largo di centrodestra | presidente a lavoro sui nuovi assetti con Az e Iv

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Qualcuno l'ha ribattezzata l'Ohio italiana (l'azzurro Paolo Barelli dixit). Dopo l'Abruzzo, il centrodestra 'conferma' anche la Basilicata con Vito Bardi , voluto da Forza Italia, che guiderà la Regione per altri cinque anni. Il governatore uscente la spunta per la seconda volta dopo le ultime Elezioni del 2019 grazie sicuramente alla compattezza della coalizione e alla tenuta del suo 'buon governo' ... (dayitalianews)

Il campo larghissimo vince facile. Peccato che stavolta stia a destra e non a sinistra. All’eterno centrodestra in Basilicata si sommano infatti i voti di Azione, che qui può contare su una forza locale possente come Marcello Pittella, e Renzi. "Il centro è determinante per vincere", se la ride il capo di Italia viva. Magari il finale sarebbe stato lo stesso, ovvero il bis del governatore uscente Vito Bardi, ma di sicuro la gara sarebbe stata ... (quotidiano)