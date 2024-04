Avevo voglia di vendetta - poi mi sono concentrato su di lei | la scelta di Gino Cecchettin

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 22 aprile 2024) Torna a parlare,, e lo fa in un dialogo con Viola Giannoli nel cortile d’Onore del Palazzo Reale di Napoli a “Repubblica delle Idee”, presentando il suo libro, Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, e del progetto della Fondazione. Mi sveglio tutte le mattine e passo davanti alla camera di Giulia. Soffro tantissimo, ma poi divento più forte e quando esco da quella stanzain grado di salire su un palco come questo ein grado di parlare, di contattare le Università per la Fondazione ein grado anche di andare a mangiare una pizza e di essere felice. Ho altre due figli e ho il dovere di essere forte. Voglio ricordare la mia Giulia e questo mi permetterà di essere potente e nessuno mi potrà dire di come vivere il mio dolore. Ognuno deve capire come vivere il suo. Ha ...