Autoeliminato E scoppia il caos ad Amici 23 | la rivelazione choc - poi la lite furiosa in casetta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tensione alle stelle ad23 tra i due allievi. Si stava discutendo dell’ultima puntata del serale, andata in onda sabato 20 aprile, quando c’è stata una. Durante il daytime del 22 aprile un concorrente ha voluto rivelare qualcosa di molto importante, ovvero che avrebbe voluto compiere un gesto di enorme sacrificio per salvare un’altra compagna di avventura. Ma da lì in poi non si è capito più nulla. Infatti, mentre venivano trasmesse le immagini di23, questi due allievi hanno fattore unatra di loro e ovviamente il clima in vista del prossimo appuntamento si è surriscaldato. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto ine perché in questa discussione è coinvolta Gaia, che è uscita dal programma dopo l’eliminazione della sostituta Aurora. Leggi ...