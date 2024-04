Asllani | Scudetto Inter vinto nel derby - così conta ancora di più!

(Adnkronos) – L’Inter batte il Genoa per 2-1 oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. I nerazzurri, che si impongono con il gol di Asllani e il rigore di Sanchez, sono primi con 72 punti e ben 15 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Il Genoa rimane a quota 33, con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il Genoa finisce k.o. in una sfida che interpreta con ... (seriea24)

(Adnkronos) – L'Inter batte il Genoa per 2-1 oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. I nerazzurri, che si impongono con il gol di Asllani e il rigore di Sanchez, sono primi con 72 punti e ben 15 lunghezze di vantaggio sulla […] L'articolo Inter-Genoa 2-1, gol di Asllani e Sanchez: Inzaghi ipoteca scudetto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di ... (webmagazine24)

I nerazzurri hanno 15 punti di vantaggio sulla Juve L'Inter batte il Genoa per 2-1 oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. I nerazzurri, che si impongono con il gol di Asllani e il rigore di Sanchez, sono primi con 72 punti […] (sbircialanotizia)

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'Inter batte il Genoa per 2-1 oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. I nerazzurri, che si impongono con il gol di Asllani e il rigore di Sanchez, sono primi con 72 punti e ben 15 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Il Genoa rimane a quota 33, con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il Genoa finisce k.o. in una ... (dayitalianews)