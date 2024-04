Aggressione verbale ad insegnante a scuola - il monito della Cgil

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minuti “Apprendiamo dalla stampa che una/un docente di un istituto superiore del Comune di Ariano Irpino, sarebbe stata/o aggredita/o verbalmente da un genitore per ragioni inerenti la valutazione/del propria/o figlia/o al punto da dover richiedere l’intervento del 118. Purtroppo non è la prima volta che il personale scolastico tutto, e le cronache nazionali lo dimostrano, è oggetto di aggressioni da parte di genitori quando non direttamente da parte di studenti, mentre svolge il proprio lavoro. Preoccupa ma non meraviglia che ciò cominci ad accadere anche nella nostra provincia. Siamo di fronte ad una specie di corto circuito che riguarda lae la sua funzione didattico-educativa. C’è un disastroso equivoco alla basecostruzione del nesso istruzione-educazione-formazione nel nostro Paese al punto ...