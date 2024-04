Affitti brevi - a Milano vuoto un appartamento su tre | boom di case fantasma

In Italia, specie negli ultimi mesi, si è fatto un gran discutere sugli Affitti brevi, in quanto metodologia di locazione rivista dal governo Meloni per cercare di andare incontro alle richieste degli operatori turistici tradizionali che, propria a causa di essa, hanno avuto un calo dei loro fatturati. Ricorrere all’affitto breve, infatti, conferiva e conferisce in parte anche adesso, delle agevolazioni fiscali importanti per i proprietari, che ... (quifinanza)

Il mercato degli Affitti brevi non mostra segni di rallentamento. Milano si conferma una delle città in cui l'offerta cresce in modo più significativo, soprattutto dopo l'impennata dei prezzi durante la Milano Design Week. Tuttavia, è Roma a detenere il record assoluto per il maggior numero di alloggi disponibili per locazioni turistiche, con un impressionante totale di 22.080 unità, con un balzo del 37,3% nel 2023 Inquilini fissi? I ... (affaritaliani)

Il mercato degli affitti brevi non mostra segni di rallentamento. Milano si conferma una delle città in cui l'offerta cresce in modo più significativo, soprattutto dopo l'impennata dei prezzi durante la Milano Design Week. Tuttavia, è Roma a detenere il record assoluto per il maggior numero di alloggi disponibili per locazioni turistiche, con un impressionante totale di 22.080 unità, con un balzo del 37,3% nel 2023 Inquilini fissi? I ... (affaritaliani)

Il mercato degli affitti brevi non mostra segni di rallentamento. Milano si conferma una delle città in cui l'offerta cresce in modo più significativo, soprattutto dopo l'impennata dei prezzi durante la Milano Design Week. Tuttavia, è Roma a detenere il record assoluto per il maggior numero di alloggi disponibili per locazioni turistiche, con un impressionante totale di 22.080 unità, con un balzo del 37,3% nel 2023 Inquilini fissi? I ... (affaritaliani)

Al tempo dell'overtourism e dei viaggi "fai da te", anche la geografia delle nostre città cambia velocemente. A intuirlo ci sono anche piccoli e grandi proprietari immobiliari che, fiutando l'affare, decidono di trasformare case e stanze in alloggi per turisti da piazzare tramite piattaforme web... (today)