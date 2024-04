Abusi e torture al Beccaria - il gip di Milano | Clima infernale di paur - umiliazione e vessazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Ungenerale dia, die di”. Il giudice per le indagini preliminari di, Stefania Donadeo, inquadra in questo contesto gliall’interno del carcere minorile didi, contestati dalla procura e che hanno portato a 13 arresti e 8 sospensioni di agenti della Polizia penitenziaria. Le violenze perpetrate all’interno del carcere minorile“corrispondono esattamente a una pratica reiterata e sistematica su cui si fonda la convivenza dei detenuti e che connota la condotta ordinaria degli agenti che vogliono stabilire le regole di civile convivenza nel carcere ed imporle picchiando, aggredendo, offendendo, i minorenni detenuti” scrive la giudice nel ...

Abusi e torture al Beccaria, il gip di Milano: “Clima infernale di paura, umiliazione e vessazione” - torture al Beccaria di Milano, Sala: "Carcere abbandonato per anni" "Su quello che e' successo al carcere minorile Beccaria di Milano non posso ancora esprimere giudizi precisi. Pero' un giudizio piu' ...informazione

Abusi su detenuti minori del Beccaria, 13 agenti arrestati e 8 sospesi. La procura: “Violenza inaudita” - Ragazzi picchiati mentre erano ammanettati, celle specifiche per i pestaggi, sacchetti di sabbia per non lasciare segni, Abusi durati ore ...ilfattoquotidiano

torture al carcere Beccaria, 13 agenti arrestati. Gli Abusi su un 17enne, le tentate omissioni e il caso del trapper "Nesco" - Nella nuova inchiesta che ha portato oggi all'arresto degli agenti vengono contestate, dunque, anche le presunte condotte omissive su questi fatti: alcuni agenti non sarebbero intervenuti per bloccare ...leggo