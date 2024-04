Abbiamo provato il primo App Store alternativo per iPhone dedicato all’Europa

AltStore PAL è il primo marketplace per iOS approvato da Apple: l’ha creato un giovane sviluppatore per portare su iPhone due applicazioni finora bandite dall’App Store ufficiale (repubblica)

Per Riley Testut, il giovane sviluppatore che ha creato Altstore, è un sogno che si avvera dopo 10 anni. Al momento ci sono solo due app: quella di punta è l’emulatore Delta, poi c’è Clip.... Leggi tutto (dday)

Per molti versi Dyson ha rivoluzionato il nostro modo di concepire la pulizia e l’igiene domestica: in primis con l’invenzione dell’aspirapolvere ciclonico e poi con l’arrivo della gamma di purificatori d’aria, al top nei rispettivi settori. Dove invece non riusciva ad avere successo era nel campo dei robot aspirapolvere: un po’ perché il dominio del Roomba sembrava incrollabile, un po’ perché gli ingegneri britannici non riuscivano a trovare ... (gqitalia)

"Con rammarico che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico". Comincia così la nota con cui il servizio pubblico rompe il silenzio in merito alla decisione di Amadeus, conduttore di punta, di abbandonare l'azienda (per... (today)

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo aver realizzato il gol del definitivo 3-3 nel match Sassuolo-Milan, Noah Okafor ha dichiarato: “Eravamo consapevoli che non sarebbe stata facile. Nei minuti iniziali non abbiamo fatto bene, poi abbiamo ritrovato il nostro gioco e ci abbiamo provato. dobbiamo però fare meglio. Ora analizzeremo la gara per migliorare in vista della prossima“. L’attaccante svizzero ha quindi parlato proprio del ritorno di ... (sportface)