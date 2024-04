Zendaya che rilancia il vintage anche per Challengers

(Di domenica 21 aprile 2024) Il press tour diperè rigorosamente all’insegna del Tenniscore. L’attrice, però, si è concessaqualche chicca, soprattutto in Italia. Grazie aha potuto assaporare sulla propria pelle il fascino generato dal mondo del tennis. Pur non avendone una conoscenza approfondita, come ammesso di sua spontanea volontà nello studio di Che Tempo Che Fa ai microfoni di Fabio Fazio, essendo un’attrice ha interpretato un’esperta giocatrice di tennis. A seguito di un tragico ed inaspettato incidente sul campo, ha dovuto rinunciare alla carriera da sportiva diventando un’allenatrice e direzionando tutte le sue speranze sulla carriera del marito. Film diretto da Luca Guadagnino, da settimane ha organizzato un fitto press tour che ha portato ...

