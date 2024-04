Tempesta d' amore - anticipazioni dal 22 al 26 aprile | Josie lascia Leon

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 21 aprile 2024) Paul etorneranno finalmente insieme, come segnalano led'dal 22 al 262024., in particolare, si renderà conto di quantosi stia allontanando e, per cercare di non perderla, le chiederà di sposarlo. La Klee, però, rimarrà senza parole di fronte alla proposta del fidanzato e si renderà conto di amare ancora Paul. Così,correrà dal suo amato e i due si riappacificheranno. Nel frattempo, Alexandra respingerà le avances di Christoph e gli ribadirà che non lascerà Markus, dal momento che lui le è sempre stato accanto a differenza sua. Michael, invece, sarà disperato per la rottura con Carolin e rifletterà sulla sua sfortuna in, mentre Valentina andrà a pescare con Robert e ...