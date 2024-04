Taremi ancora titolare - ripaga la fiducia di Conceicao e del Porto!

(Di domenica 21 aprile 2024) Striscia positiva per Mehdiche nelle ultime tre partite ha raccolto un gol e due presenze titolari, la seconda consecutiva oggi in occasione di Casa Pia-. Il futuro attaccante dell’Inter ha contributo alla vittoria della sua squadra per 1-2. ALTRA GRANDE PRESTAZIONE – Mehdiritrovae continuità con la maglia del, cercando di concludere nel migliore dei modi l’esperienza con la squadraghese. L’attaccante iraniano aveva trovato il gol in coppa la settimana scorsa, prima di ritrovare anche la maglia dacontro il Famalicao. Anche oggi, in occasione di Casa Pia-in scena alle 19, il giocatore promesso sposo all’Inter è stato schieratouna voltafornendo ...

