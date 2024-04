Tamara Baris ci porta lungo gli itinerari di Tiziano Terzani - grande reporter appassionato del mondo e uomo di pace

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 21 aprile 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Quando non si è più giovincelli tra i tanti disagi dovuti all’età dobbiamo anche annoverare qualche privilegio come quello di aver conosciuto persone che oggi non sono più su questa terra ma che continuano a occupare il nostro cuore. Io ho avuto la fortuna di frequentare, uno straordinario scrittore e giornalista ma soprattutto undi un’umanità impareggiabile. Perché quel che rende speciali le persone non è solo il talento ma la loro anima ene possedeva una luminosa e soave. Era una vera gioia intrattenersi con lui in ogni genere di conversazione e si poteva passare dai massimi sistemi agli argomenti più terreni senza mai annoiarsi e mai perdere quel filo sottile di ironia decisivo per affrontare l’esistenza. ...