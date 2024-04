Storia del ristorante che ha venduto mille tonnellate di mozzarella di Bufala

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 21 aprile 2024) Quando si pensa a un format monoprodotto, bisogna sceglierlo bene. Chissà se ha pensato così Silvio Ursini quando, circa 20 anni fa, ha dato vita al primobar Obicà. All'epoca è vicepresidente di Bulgari Hotels & Resorts, e in un viaggio in Giappone assiste alla preparazione live del sushi, si convince che anche in Italia potrebbe funzionare un format del genere, ma con la. Nasce così, nel 2004, il primobar. Inizialmente si chiama Obikà – con un vago richiamo nipponico - poi nel corso degli anni la K ha ceduto il posto a una ben più nostrana C, ma la sostanza non è cambiata poi molto. Ladiè sempre la protagonista, in diverse versioni: classica, affumicata, in bocconcini c'è spazio anche per ricotta di, stracciatella e ...