Sinner - da Roma si vede già il trono Atp Nole salta Madrid | chance per il sorpasso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Djokovic e il forfait da: un po’ come quella tessera del puzzle perduta che cercavate da tempo. E la profezia dinumero uno del mondo ora sembra sempre più vicina: il colpaccio di Jannik è possibile, già a. La terra rossa spagnola poteva essere un ottimo terreno di conquista per il serbo, che al Mutua Open non difendeva alcun punto e avrebbe potuto mettere un po’ di distanza fra lui è il nostro beniamino Slam (che così già diventa testa di serie numero 1). Ma le foto in famiglia sulla bacheca dei social disi moltiplicano, e dopo la delusione nella semifinale di Montecarlo Djokovic potrebbe aver ancora voglia di ricaricare le batterie. Buon per, al momento staccato poco più di 1.200 lunghezze dal serbo, anche lui anon difende alcun punto, e ...