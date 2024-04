Serie C 2023 2024 - il Taranto domina sull’Avellino | riaccesa la lotta per il secondo posto del girone C

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Finisce 1-o allo Iacovone trae Avellino, match valido per la trentasettesima giornata delC di. La squadra guidata da Eziolino Capuano hato per quasi tutto il match e si porta a casa i tre punti con un risultato di misura che sta veramente stretto. Sotto tono la prova dell’Avellino di Pazienza che crea poco e butta via l’unica occasione buona del match. A decidere la partita è stato il terzo gol in magliadi Simeri al minuto 74. Primo tempo decisamene a trazione jonica con l’Avellino messo in crisi dalla squadra di Capuano che è stata molto più incisiva. Protagonisti l’esplosivo Kanoute e De Marchi che ha lavorato tanto sulle seconde palle. Le maggiori occasioni della prima frazione passano proprio per i piedi del ...