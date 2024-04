inseguimento venerdì sera a Gallarate . Gli agenti della polizia locale hanno inseguito un’auto che durante un posto di controllo non si è fermata all’alt e si data alla fuga in direzione Cavaria. ... (ilgiorno)

Verstappen, sei sempre tu. Leclerc e Sainz: in Cina una Ferrari fuori dal podio - L'olandese domina anche in Cina davanti ad un ottimo Norris. Gara non semplice per le rosse, gran rimonta di Hamilton ...tuttosport

MELEGNANO - Viene aggredita dal rapinatore, ma gli resiste e l’uomo Scappa - Brutta avventura per un’insegnante di 47 anni alla quale un malvivente ha cercato di rubare il cellulare nel cuore del Borgo La registrazione al sito de Il Cittadino è totalmente gratuita, ti permette ...ilcittadino

Scappa dal supermercato senza pagare, carabiniere fuori servizio lo insegue e viene investito dall'auto del complice: ferito - UDINE - Un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, è intervenuto presso le casse di un supermercato a San Giovanni al Natisone dove un individuo, dopo ...ilgazzettino