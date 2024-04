Running - risultati e ordine di arrivo Maratona Londra 2024 | Jepchirchir abbatte il ‘Women-only’ record Al maschile trionfa Munyao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Alexander Mutisoè il vincitore dell’edizionedelladi. Il 27enne proveniente dal Kenya, secondo a Valencia nel 2023 con il suo personal best, è il primo a tagliare il traguardo sul suggestivo percorso che come da tradizione parte dal Parco di Greenwich per concludersi all’ombra di Buckingham Palace. Crono di 2h04’01” per, che nei metri finali riesce a staccare Kenenisa Bekele, andandosi a prendere il primo posto. Festeggiano anche i tanti spettatori britannici lungo il percorso, con Emile Cairess che sale sul terzo gradino del podio.DIUOMINI 1, Alexander Mutiso (KEN) 02:04:01 2 BEKELE, Kenenisa (ETH) +00:14 3 CAIRESS, Emile (GBR) +02:45 4 ...