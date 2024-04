Quel bagnino mi stava uccidendo | Roby Facchinetti - un racconto sconvolgente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Sotto a chi tocca. E a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin su Canale 5, sabato 20 aprile è toccato a, il frontman dei Pooh, il quale però ha scelto di raccontarsi in veste di scrittore. A breve, infatti, in occasione dei suoi 80 anni - che cadono il primo maggio - verrà pubblicata la sua autobigrafia. Unintimo, personale, toccante. E così, ecco cheanticipa qualche passaggio. E uno in particolare ha colpito la Toffanin:lo in cui spiega come ha rischiato di morire. Il fatto è avvenuto quando era un bambino, si trovava in colonia a Cesenatico e un"mi ha preso la testa e me l'ha messa in acqua. Stavo morendo soffocato. Mi", afferma. Insomma, un gesto inspiegabile e che, stando a ...