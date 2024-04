(Di domenica 21 aprile 2024) Stefanoha approfittato della conferenza stampadel derby di campionato traperrsi qualchescarpa con i suoi detrattori: "Non in tantiisti quest'anno" è la frecciata rivolta dall'allenatore a parte dei tifosi rossoneri.

Verso Milan-Rennes , l’ex Bologna Arthur Theate suona la carica in vista della sfida in Europa League e ammette che a Pioli toglierebbe due attaccanti… Il Milan di Stefano Pioli ha messo nel mirino ... (dailymilan)

Pioli si toglie un sassolino alla vigilia di Milan-Inter: “In pochi quest’anno sono stati milanisti” - Stefano Pioli ha approfittato della conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato tra Milan e Inter per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con i suoi detrattori: "Non in tanti sono ...msn

Il club ha deciso: a fine stagione via il tecnico. Gallardo e Galtier tra le opzioni considerate. Da capire come influirà Ibrahimovic - Il club ha deciso: a fine stagione via il tecnico. Gallardo e Galtier tra le opzioni considerate. Da capire come influirà Ibrahimovic ...gazzetta

Scacchi: “Ecco il sostituto di Pioli. Werner al posto di Giroud” | ESCLUSIVO - Il punto in casa Milan dopo il ko contro la Roma: dalla posizione di Stefano Pioli al futuro di diversi calciatori. Intervista a Scacchi ...calciomercato