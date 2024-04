Panchina Milan - Pedullà rivela | Ibrahimovic sceglierà questo profilo

Panchina Milan , secondo il quotidiano Tuttosport Zlatan Ibrahimovic starebbe pensando a Van Bommel per il sostituto di mister Stefano Pioli Con l’uscita dall’Europa League, per mezzo della Roma di ... (dailymilan)

Panchina Milan , secondo l’esperto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio c’è anche Xavi in corsa per sostituire Stefano Pioli dopo la sconfitta contro la Roma, che è costata al Milan ... (dailymilan)

Squadra decimata per colpa di un pranzo a base di pesce: cosa è successo alla Samp - È costato caro ai blucerchiati il pasto consumato prima del derby contro lo Spezia, finito con un pareggio a reti bianche ...ilgiornale

Pioli verso Milan-Inter: "Derby occasione per il riscatto e l'orgoglio. Si troppo di me, le critiche non mi interessano" - Vigilia carica di tensione per Stefano Pioli che, reduce dalla cocente delusione contro la Roma in Europa League, si ritrova a preparare quello che - con ogni probabilità - sarà il suo ultimo derby ...eurosport

Domani la grande sfida all'Olympiacos: così il tecnico ha costruito un gruppo vincente e ha fatto fare progressi a Sia, Camarda, Zeroli, Raveyre... - Domani la grande sfida all'Olympiacos: così il tecnico ha costruito un gruppo vincente e ha fatto fare progressi a Sia, Camarda, Zeroli, ...gazzetta