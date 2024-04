Panchina Milan – Nuovo nome in corsa | interessamento per Pellegrini

(Di domenica 21 aprile 2024) Manuel, ex tecnico Del Real Madrid, sarebbe l'ultima idea per sostituire Stefano Pioli sulladel

SOUSA, Candidato a succedere Palladino. È a Monza - La sua presenza di stasera non è passata inosservata, anche perché il futuro della Panchina del Monza è tutto da scrivere. Difficilmente, infatti, Raffaele Palladino, corteggiassimo da diverse squadre ...firenzeviola

Sky - Marchetti: "Il contratto di Allegri non sarà rinnovato. Contatti indiretti con Thiago Motta, ma....." - L'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro della Panchina della Juventus. Tuttojuve.com ha sintetizzato le sue parole: "Si ...tuttojuve

“Ha perso”: Milan, il giudizio inappellabile su Pioli - Intanto il Milan sonda il terreno per quello che dovrà accadere in estate. Ci sarà un cambio in Panchina dato che le ultime uscite del Milan di Pioli non sono affatto piaciute. Le critiche rivolte al ...spaziomilan